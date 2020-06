Controlli straordinari a Boltiere e Dalmine su quasi 200 persone

Nel corso della settimana sono stati predisposti dal questore Maurizio Auriemma servizi di controllo straordinario nei Comuni di Boltiere e Dalmine.

In accordo con i sindaci, personale della Questura di Bergamo e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, impegnando complessivamente 20 equipaggi, ha effettuato controlli e verifiche e numerosi posti di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione di attività illecite con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti in luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dei servizi sono state identificate 191 persone di cui 37 con precedenti di polizia, controllati 102 veicoli e 5 esercizi pubblici. Un giovane, di origine straniera, è stato trovato in possesso di hascisc a Boltiere ed è stato segnalato alla Prefettura.

Un’altra persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per violazione delle leggi immigrazione, in quanto inottemperanze al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Due persone sono state, inoltre, segnalate all’Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale e per le quali sono in corso i provvedimenti da adottare. I servizi proseguiranno nella prossima settimana in altre località della provincia.