Bonolis, Agatha Christie o Riccardo Rossi? La tv del 27 giugno

Per la prima serata in tv, sabato 27 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “20 anni che siamo italiani”.

Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che si divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Un’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa, insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa, che renderà lo show unico e originale.

Su Canale5 alle 21.20 verrà riproposto “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Matrimonio rosso sangue”; su RaiTre alle 21.25 “I soliti ignoti”; su Italia1 alle 21.25 “Un ponte per Terabithia”; su La7 alle 21.15 “This changes everything”; e su Rai4 alle 21.20 “Proud Mary”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Vacanze per un massacro”; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Rasmus e Johanna”; su Iris dalle 20.20 “Identità violate”; e su Italia2 alle 21.15 “Bruiser – La vendetta non ha volto”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena lo spettacolo “L’amore è un gambero”. Riccardo Rossi “spiega” i trucchi per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale e tutte le avventure che un amore deve fronteggiare per sopravvivere a se stesso. Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare, che sia stato il primo o l’ultimo fa poca differenza: ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ma è stato amore, ed è rimasto scolpito per sempre nei nostri cuori perché ci abbiamo investito la parte più vera di noi, quella che più ci appartiene.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “Il gatto e il topo”: dei professori vengono ritrovati senza vita in un collegio femminile. Lampion e Larosière sospettano che gli omicidi siano legati alla presenza di una principessa orientale.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.