Bergamo, entro agosto 1.400 monopattini in sharing: assegnato il bando a due società

Bergamo avrà presto il proprio servizio di monopattini elettrici in sharing. È stato infatti chiuso nelle scorse ore il bando per l’assegnazione del servizio in città, con Reby Italia e BIT Mobility (rispettivamente con 95.42 e 94 punti) ad ottenere i punteggi più alti.

Cinque le società partecipanti alla selezione pubblica: “Le due società aggiudicatrici, già attive sul territorio nazionale in diverse città, hanno ottenuto un punteggio migliore poiché hanno offerto un numero più alto di monopattini – spiega il Comune di Bergamo – una più vasta area di utilizzo in città e corrisposto alla maggior parte delle richieste stabilite dall’amministrazione comunale”.

Entro il mese di agosto dovrebbero quindi entrare in servizio quasi 1.400 monopattini elettrici in città. “Una risposta importante sul tema della mobilità alternativa – conclude Palafrizzoni – soprattutto nei mesi dell’emergenza coronavirus, che rischia di incrementare – soprattutto da settembre, quando riapriranno le scuole – il traffico veicolare sulle strade della città”.