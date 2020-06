Top Dieci, 27 volte in bianco o La grande storia? La tv del 26 giugno

Per la prima serata in tv, venerdì 25 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese , dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato sia il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Canale5 alle 21.30 proporrà la visione del film “27 volte in bianco”. Jane Nichols è stata damigella per 27 volte ai matrimoni di amici e conoscenti e adesso sta per rivestire di nuovo questo ruolo per la sorella minore che è in procinto di sposarsi con George, il suo capo. George però non sa che la sua giovane assistente è segretamente innamorata di lui. A complicare la situazione c’è anche Kevin, cinico giornalista che vorrebbe scrivere un articolo ispirato alla storia di Jane.

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la nuova edizione de “La grande storia”, condotto da Paolo Mieli. Un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. Il racconto di ogni puntata si articolerà nei fatti principali che hanno segnato la nostra storia collettiva; nelle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; nei volti dei protagonisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fatti e che conservano tuttora traccia della storia passata.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”, con Claudia Cardinale e Alberto Sordi. Il protagonista, Amedeo Battipaglia, italiano ormai non più giovane emigrato in Australia, decide che è arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall’Italia Carmela. Il fatto che lui non sia bello, anzi soffra di epilessia, e che lei non sia illibata, anzi sia un’ex prostituta, non impedisce ai due, dopo diverse vicissitudini, di convolare a felici nozze.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarto grado – Le storie”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie”; su Italia1 alle 21.30 “Transformers 4 – L’era dell’estinzione”; su Rai4 alle 21.20 “Contrattempo”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Graffiante desiderio”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards – Tracce del passato”; su Iris alle 20.55 “Cena tra amici”; e su Italia2 alle 21.15 “The Hitcher”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night”. Andrà in onda “Degas – Il corpo nudo”: un documentario che rivede l’opera del pittore, rivela il suo modernismo ed evidenzia i suoi problemi con i costumi della sua epoca e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione. A seguire, verrà proposta la visione del doc “Quando l’impressionismo inventò la moda”: gli Impressionisti esaltarono la moda come mai nessuno.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Angeli – Una storia d’amore”:; e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.