Test sierologici in Humanitas Gavazzeni e Castelli e negli Humanitas Medical Care

Humanitas Gavazzeni e Castelli ampliano l’offerta dei servizi ai cittadini e da lunedì 29 giugno offrono la possibilità di effettuare il test sierologico con cui viene misurato il livello di anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2.

Gli anticorpi IgG (immunoglobuline G) vengono sviluppati dall’organismo come risposta all’attacco del Covid-19 e mantengono la loro presenza anche quando il virus è scomparso.

Il test consente dunque di capire se la persona che vi si sottopone è entrata o meno in contatto con il Coronavirus.

Nel caso il risultato del sierologico risultasse dubbio o positivo, sarà necessario effettuare il tampone naso-faringeo per verificare un’eventuale contagiosità.

Come prenotare il test sierologico

Il test sierologico può essere effettuato solo privatamente – al costo di 40 euro – con prenotazione telefonica o online (ove disponibile) in:

– Humanitas Gavazzeni Bergamo, tel.035.4204500 oppure sul sito www.humanitasgavazzeni.it, cliccando “Servizi Online” e scegliendo l’opzione Prelievi Privati HGavazzeni

– Humanitas Castelli Bergamo, tel. 035.4204500

– Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda, tel. 035.4204500 oppure sul sito www.humanitasgavazzeni.it, cliccando “Servizi Online” e scegliendo l’opzione Prelievi HMC Trezzo

– Humanitas Medical Care di Almè, tel. 035.4204500 oppure sul sito www.humanitasgavazzeni.it, cliccando “Servizi on line” e scegliendo l’opzione Prelievi HMC Almè.

v Il risultato del test sierologico sarà disponibile entro 72 ore .

I valori del test sierologico

Negativo. Un valore di IgG anti-SARS-CoV-2 negativo (<12 AU/ml), indica che c’è assenza o comunque un basso livello di anticorpi; la persona che si è sottoposta al test quindi non è stata esposta al coronavirus e deve semplicemente continuare a proteggersi secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie in tema di comportamenti responsabili, per evitare di contrarre il virus in futuro.

Dubbio/Positivo. Un valore dubbio (pari a 12-15 AU/ml) o positivo (>15 AU/ml) di anticorpi IgG indica invece la presenza di anticorpi e rivela che la persona che si è sottoposta al test è stata esposta al Coronavirus in un periodo precedente al prelievo.

In questo caso – in base alla delibera n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia – la persona dovrà verificare la sua eventuale contagiosità attraverso l’esecuzione di un successivo tampone naso-faringeo.

La stessa persona verrà richiamata per effettuare l’esame in totale sicurezza presso gli ospedali Humanitas Gavazzeni o Castelli, sempre in privato, al costo di 70 euro.

In attesa dell’esito del tampone

Sino all’esito del tampone, che viene comunicato 48 ore dopo l’esecuzione , la persona deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate dalle Autorità sanitarie che prevedono l’isolamento domiciliare (dai conviventi sotto lo stesso tetto, astensione dai contatti sociali e dal luogo di lavoro).

Se l’esito del tampone è negativo l’indagine si conclude. Se invece è positivo, la persona viene presa in carico da ATS Bergamo che provvederà a fornire le indicazioni di comportamento da osservare.

Nel caso di tampone positivo, la Regione Lombardia rimborsa la spesa al cittadino nei limiti stabiliti dalla delibera n. XI/3132/2020, che corrisponde a 62,89 euro.