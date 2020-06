Che tempo ci aspetta per il weekend? Ecco la previsione a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Il minimo pressorio presente sull’Europa centro-orientale, responsabile dell’instabilità sulle regioni settentrionali, inizierà lentamente a traslare verso Nord-Est. Le estreme regioni meridionali saranno interessate dalla presenza del promontorio africano e da un conseguente aumento delle temperature.

Sulla Lombardia ancora instabilità, in attenuazione dalla giornata di domenica.

Venerdì 26 giugno 2020

Tempo Previsto: Irregolarmente nuvoloso. Primo mattino, residue precipitazioni su alto Lario, Orobie e Bresciano. Da metà giornata, alternanza di schiarite e annuvolamenti con locali precipitazioni pomeridiane, anche a carattere temporalesco, lungo i rilievi della Valchiavenna e Orobie. Annuvolamenti e qualche debole precipitazioni anche sui rilievi dell’oltrepo pavese. Precipitazioni che, lungo i rilievi alpini, perdureranno fino alle prime ore di sabato.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 18/20°C. Massime in pianura comprese tra 29/31°C.

Venti: Deboli di direzione variabile. In montagna a 1500 m deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 27 giugno 2020

Tempo Previsto: Generale bel tempo ma giornata caratterizzata da alti valori di umidità. Da metà giornata annuvolamenti e locali precipitazioni sui rilievi Chiavennaschi, Valtellinesi e Orobici. Durante le ore notturne non si escludono, lungo la fascia Alpina, precipitazioni anche a carattere di temporale.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 19/22°C. Massime in pianura comprese tra 30/33°C.

Venti: Deboli di direzione variabile, tendenti dal pomeriggio a disporsi dai quadranti settentrionali lungo i settori sud-orientali della regione. In montagna a 1500 m deboli dai quadranti meridionali, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali.

Domenica 28 giugno 2020

Tempo Previsto: Bel tempo con temperature in aumento ma associato ad alti valori di umidità. Annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini centro-orientali con locali precipitazioni che, nel corso della serata, si estenderanno anche ai rilievi occidentali.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 20/23°C. Massime in pianura comprese tra 31/34°C.

Venti: Deboli, localmente moderati da sud, lungo la fascia meridionale della regione; Generalmente deboli di direzione variabile, sulle restanti aree. In montagna a 1500 m, al mattino, deboli dai quadranti occidentali ma tendenti a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare.