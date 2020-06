“Subito, adesso!” Il nuovo inno della SummerLife 2020

Pubblicato proprio in questi giorni su Youtube, “Subito, adesso!” è il nuovo singolo del gruppo Vetralla PT, composto da alcuni ragazzi di Longuelo.

In vista dell’inizio di un’edizione alternativa del CRE 2020, il parroco del quartiere ha proposto alla band Vetralla PT, di comporre un inno amatoriale per questa estate del tutto nuova. Il gruppo ha subito aderito con grande entusiasmo; il risultato del loro lavoro è, appunto, “Subito, adesso!”, una canzone in perfetto stile CRE grest, che racconta speranze e perplessità di bambini e ragazzi verso un’estate all’insegna della sicurezza e della prevenzione.

Il testo della canzone è stato interamente scritto da Nicolò Magrini, chitarrista e voce principale, insieme a Samuele Piazzi, accompagnati da Simone Silvestri e Carlo Ghislandi, mentre l’arrangiamento è stato ideato con grande impegno da tutti i quattro insieme.

Il video della canzone, con annessa coreografia, è stato girato nel parco Lochis di Longuelo, uno dei luoghi dove nelle prossime settimane avrà luogo la SummerLife 2020, progetto che coinvolge animatori ed educatori, mirato ad intrattenere bambini e ragazzi in assenza dell’ufficiale centro estivo dell’oratorio.

Il messaggio della canzone è chiarissimo ed espresso perfettamente: ci si può divertire comunque, anche con la mascherina e la distanza di sicurezza, bastano solo la voglia di mettersi in gioco e la volontà di costruire insieme l’estate in cui i più piccoli, e non solo, hanno sperato per tutto l’anno; qualità che di certo non mancano ai ragazzi di Longuelo, come dimostrato dai Vetralla PT e dal grande lavoro tuttora in corso per organizzare e gestire gruppi, giochi, attività e materiali che serviranno a riempire quest’estate che ha subito “un piccolo contrattempo”.

Ecco il link del video Youtube: https://youtu.be/NjIoJ3PZrgc