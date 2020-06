Progetti estivi: partiti anche a Boltiere

Nonostante le difficoltà organizzative legate all’attuale emergenza sanitaria, anche a Boltiere sono partiti questa settimana i progetti per l’estate rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Lunedì 22 giugno, e per la durata di cinque settimane fino al 24 luglio 2020, la prima attività al via è stata quella proposta dalla scuola dell’Infanzia “Angelo e Agnese Testa” denominata “Re-state con noi”. Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, già utenti della scuola, che saranno accolti dalle insegnanti che animeranno le loro giornate utilizzando gli ampi spazi sia interni sia esterni alla struttura nel rispetto delle norme attualmente vigenti.

Il comune ha invece affidato alla cooperativa sociale l’Airone di Bergamo l’organizzazione dei progetti rivolti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che saranno realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio che si sono rese disponibili e che hanno partecipato al Tavolo di Rete che ha avuto luogo giovedì 18 giugno 2020. La presentazione dell’iniziativa sarà sabato 27 giugno alle 15 online con piattaforma ZOOM al link https://zoom.us/j/97326971033?pwd=dDR2LzJ2TWxJSzZxeFBMWUFSUXZjQT09on.

Il titolo è “Ritroviamoci” e sarà aperto dal 6 luglio al 7 agosto 2020; le iscrizioni potranno essere effettuate o per frequenza full time al costo di € 135.00 a settimana, con l’ingresso dalle 8.30 ed uscita dalle 16.30, oppure part time al costo di € 108.00 a settimana, con ingresso dalle 8.30 ed uscita dalle 13.30. In entrambi i casi gli ingressi e le uscite saranno scaglionate ed è compreso il servizio mensa.

L’organizzazione prevedrà attività all’aria aperta sfruttando le possibilità offerte dal territorio, mentre in caso di maltempo i partecipanti saranno ospitati sia presso i locali della scuola primaria sia presso le aule dell’oratorio don Bosco.

Infine dal 27 luglio al 7 agosto 2020, alla scuola primaria del comune di Ciserano, sarà possibile frequentare L’EducoCamp: centro estivo con madrelingua inglesi per una full immersion all’altezza di tutti i partecipanti che potranno essere dai bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Per tutte le proposte esposte è possibile pagare utilizzando il bonus baby sitter dell’Inps, mentre per chi non usufruisce di altre forme di contributo, per i progetti 6-14 anni l’amministrazione comunale parteciperà per abbattere i significativi costi derivanti soprattutto dall’attuazione delle disposizioni normative sia in ambito numerico (rapporto educatori/bambini) sia relativamente agli aspetti igienico sanitari, pari ad € 40.00 per settimana per ogni bambino frequentante per i full time e direttamente proporzionata per i part time.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere