Igienizzare le superfici: quali prodotti utilizzare

Home care, igiene della casa, tutela e protezione dei nostri bambini, rispetto dell’ambiente in cui viviamo e della salute del pianeta, sono solo alcuni degli argomenti delicati e sempre più attuali che fanno parte della vita di tutti i giorni. Ma come possiamo prestare attenzione alla nostra salute ed al contempo a quella del mondo in cui viviamo durante lo svolgimento delle attività quotidiane di pulizia degli ambienti famigliari?

Con la grande offerta di “detersivi da banco” che si pubblicizzano come “biologici ed eco-friendly” e la realizzazione di prodotti per la pulizia naturali “home made” si genera molta confusione sull’acquisto del prodotto più indicato per le specifiche esigenze.

E’ necessario imparare a leggere l’etichetta ed affidarsi a prodotti professionali per la detergenza e l’igienizzazione intensiva delle superfici.

In quest’ottica di trasparenza Chimiver, azienda italiana produttrice di prodotti di manutenzione e pulizia per tutti i tipi di pavimenti e superfici presente sul mercato dal 1965, ha accettato un’importante sfida: unire alte performance nell’igienizzazione a formule quanto più ecologiche.

SOSTENIBILITA’: Scegli sostenibile, scegli Chimiver

Consapevole del ruolo da protagonista del settore chimico, Chimiver promuove uno stile di organizzazione aziendale “responsabile” volto alla salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

L’impronta green di Chimiver la si può riscontrare:

– nei sistemi di produzione alimentati con energia proveniente da fonti rinnovabili;

– nei laboratori di ricerca, sviluppo e analisi dove vengono realizzati prodotti ecocompatibili accompagnati da certificazioni nazionali e internazionali;

– nella collaborazione con fornitori selezionati e a Km zero;

– nello sviluppo di imballi riciclati progetto di Chimiver che le ha permesso di essere la prima azienda in Europa del settore chimico in grado di fornire prodotti in imballi Eco-Friendly

Prodotti di detergenza: per ambienti puliti, igienizzati e salubri

Chimiver offre una gamma prodotti professionali specifica per la pulizia e la cura di pavimenti e superfici siano esse in legno, laminato, vinilico, ceramica, resina, moquette… Ognuna di queste tipologie di superficie può essere perfettamente trattata con un detergente specifico idoneo non solo per pulire ma anche per igienizzare, nutrire e riparare.

La linea di detergenti è formulata per essere naturalmente efficacie e sicura, a bassissimo impatto ambientale garantendo elevate prestazioni e preservando le superfici, l’ambiente e le persone.

VELUREX Multi Gen

VELUREX Multi Gen è un detergente igienizzante multiuso a base idroalcolica contenente acqua ossigenata. Grazie alla sua formula ad azione intensiva, permette una pulizia profonda di tutte le superfici trattate con le quali viene a contatto. Ideale per la pulizia di locali, ambienti, postazioni di lavoro ed aree comuni di svago che devono essere mantenuti puliti e salubri.

VELUREX Multi Gen è certificato secondo norma UNI EN 1276 che valuta l’attività battericida di disinfettanti chimici e antisettici usati in campo alimentare, industriale,domestico e istituzionale.

VELUREX Multi Gen è certificato secondo norma UNI EN 14476 che valuta l’attività virucida di disinfettanti chimici e antisettici usati in campo medico.

VELUREX Multi Gen è ideale anche per igienizzare i pavimenti; basta diluire il prodotto con il prodotto specifico per pavimenti VELUREX Cleaner Star per eliminare sporco e garantire alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo, anche in presenza di animali domestici.

Chimiver propone inoltre:

Il Kit è composto da: – VELUREX MULTIGEN un detergente igienizzante multiuso per superfici dure; VELUREX WINDOWS STAR un detergente per vetri e cristalli che non lascia aloni; VELUREX MULTI STAR un detergente multiuso per tutte le superfici; VELUREX BAGNO un detergente per le superfici del bagno; VELUREX CAL-CARE un anticalcare rapido; VELUREX SGRASSATORE uno sgrassatore profondo.

Per consultare brochure, documentazione tecnica , certificazioni, video di supporto e per rimanere sempre aggiornati sui prodotti e sulle novità è possibile scaricare la app Chimiver o consultare il sito www.chimiver.com

Trovi i prodotti Chimiver su Amazon https://amzn.to/30HoXqY