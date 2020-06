Centri Tramonte, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione

Nei Centri Implantologici Tramonte l’accoglienza e il calore dialogano con la competenza e l’esperienza, frutto di anni di studio e di un percorso consapevole portato avanti con responsabilità.

Relazione, ascolto e ricerca nell’interesse vero del paziente sono i pilastri su cui si fonda il lavoro degli Studi di Milano e Stezzano, da sempre punto di riferimento della ricerca e della professionalità del settore, grazie a una tradizione e a una passione familiare condivise e dall’eccellenza professionale assicurata a ogni paziente. Un’unica missione: prendersi cura della salute della bocca, puntando sempre all’eccellenza negli interventi e all’attenzione speciale riservata a quei pazienti che cercano aiuto per risolvere problemi di natura implantologica.

L’implantologia è infatti da sempre il fiore all’occhiello dei Centri: un testimone che Silvano U. Tramonte, anima dei Centri, ha ricevuto dal padre Stefano, precursore di questa disciplina, insignito di onorificenze come la medaglia d’oro della SEI, la più antica società europea di implantologia. L’eccellenza implantologica è passata di padre in figlio e Silvano, che ha ricevuto riconoscimenti mondiali, tra cui l’importantissimo Gallardon Mariano Flores, ne ha fatto dell’implantologia a carico immediato di scuola italiana il fulcro dei centri da lui fondati insieme alla moglie Daniela Salvatori, continuando il lavoro del padre, coltivandone i sogni e condividendone i valori.

Missione dei Centri è, appunto, risolvere il problema di denti mancanti o prossimi alla caduta e di garantire questa possibilità anche e soprattutto a quei pazienti che presentano un quadro clinico particolarmente complesso. Ma non necessariamente. Quello che contraddistingue i Centri è infatti la possibilità di poter eseguire la tecnica del carico immediato, fiore all’occhiello degli Studi, anche su un singolo dente mancante. Questo perché l’implantologia dentale è una soluzione per tutti, per riavere i denti senza ricorrere a soluzioni mobili o parziali e perché offre il vantaggio di posizionare gli impianti e le protesi fisse provvisorie in una sola seduta, permettendo al paziente di ritornare immediatamente a sorridere e masticare, pur con qualche limitazione.

L’implantologia a carico immediato opera attraverso un procedimento mini-invasivo, che riduce al massimo i possibili disturbi legati al post-intervento e i tempi di recupero e con meno disagio per il paziente che non deve indossare protesi mobili per lunghi periodi, ma può riprendere la sua vita normale appena uscito dallo studio. Una delle caratteristiche principali è la versatilità: il carico immediato, proprio per il basso impatto chirurgico, è una tecnica adatta a un gran numero di pazienti, anche a chi ha problemi di insufficienza ossea o patologie come le cardiopatie, mentre con altre tecniche dovrebbe sottoporsi a interventi di ricostruzione.

In sintesi è una tecnica che pone molta attenzione non solo al recupero funzionale della dentatura, ma al benessere globale del paziente. L’intervento avviene in anestesia locale, con una ridotta invasività, con tempi di recupero rapidi e possibilità di avere subito i denti fissi provvisori in bocca. Tutto questo rende l’intero percorso atraumatico per il paziente e garantisce il massimo rispetto biologico.