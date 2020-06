Bonaldi lancia la nuova Audi A3 Sportback con un evento da film

Tutto pronto per l’arrivo della nuova Audi A3 Sportback, che sarà presentata ufficialmente da Audi, in streaming, lunedì 29 giugno 2020. Ma da Bonaldi Gruppo Eurocar Italia si gioca d’anticipo e già prima del weekend è prevista una sorpresa speciale per alimentare la suspence dell’attesa.

L’appuntamento è venerdì 26 giugno alle 20.30 sui canali social Audi Bonaldi con il lancio di un video teaser opera di un filmmaker bergamasco, Simone Armanni, ispirato al famoso film “Guardie e Ladri”. Una sceneggiatura carica di emozioni che rappresenta con ironia e comicità l’impazienza e il desiderio di scoprire la quarta generazione di Audi A3, modello best-seller della casa dei Quattro Anelli, scelto in Italia da oltre 340.000 clienti da quando è nata, nel 1996.

Audi A3, capostipite del segmento delle berline compatte premium, ha collezionato successi anno dopo anno e si è affermata come leader indiscusso nella sua categoria per riconoscibilità e desiderabilità, apprezzata sia per il suo design tanto distintivo quanto emozionale che per i contenuti tecnologici e funzionali.

Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi Gruppo Eurocar Italia: “Audi ha scelto per il nuovo modello della sua compatta premium di attuare una “evoluzione rivoluzionaria”, volta alla riaffermazione e all’ulteriore miglioramento delle caratteristiche stilistiche e tecnologiche tipiche di A3, che da sempre ne hanno favorito il successo. Con questa premessa siamo lieti di annunciarvi l’unveiling della Nuova Audi A3, che per Bonaldi inizia venerdì 26 e termina lunedì 29 giugno. Tutto online, digitale, così come è sempre più apprezzato dal pubblico. Per questa occasione speciale abbiamo pensato a qualcosa di altrettanto unico, un contributo d’autore per stimolare la curiosità e avvicinarsi alla nuova vettura in modo inedito e divertente”.

Altri contenuti digitali saranno disponibili nel mese di luglio, come spiega Andrea Bassoli, Audi Manager Bonaldi Gruppo Eurocar Italia: “La Nuova Audi A3 sarà raccontata in ogni suo dettaglio, design, interni, tecnologia con video di qualità che andranno a soddisfare ogni curiosità su questa nuova, attesa vettura. Non vogliamo sostituire l’esperienza fisica con quella virtuale. Anzi. Da subito siamo a disposizione dei clienti di per fissare il test drive della vettura, in tutta sicurezza e con la libertà di scegliere il momento migliore per la prova su strada. Vi aspettiamo.”.

Da martedì 30 giugno 2020 la Nuova Audi A3 arriva in concessionaria, nelle filiali di Bergamo, Treviglio e Sondrio; dall’1 al 10 luglio 2020 è possibile effettuare su prenotazione un test drive e a tutti i possessori di Audi doppio omaggio: sanificazione ad ozono e summer check della vettura.