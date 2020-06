Bergamonews riapre l’agenda degli eventi: ripartiamo insieme!

C’è bisogno di ripartire. Dopo i drammatici mesi della fase acuta del Coronavirus, in cui è stato disposto il lockdown per arginare l’emergenza sanitaria, abbiamo bisogno di ricominciare.

La nostra provincia, che è stata epicentro dell’epidemia da Covid-19, sta affrontando parecchie difficoltà ma c’è tanta voglia di guardare avanti e iniziare a scrivere una nuova pagina di storia. Bergamonews crede fortemente nella ripresa e, come sempre, è al fianco di ciascuno dei suoi lettori (fedelissimi e nuovi) e delle tante realtà che operano sul nostro territorio per renderlo più vivo e più bello. Per questo riapre la sua agenda degli eventi visualizzabile nell’apposito box nella home page del giornale che raccoglie le iniziative organizzate a Bergamo e in provincia.

Gli appuntamenti in calendario, suddivisi per categorie (arte, cinema, concerti, incontri, manifestazioni, mostre, nightlife, sagre, sport e tempo libero), sono facilmente consultabili e aggiornati. Se siete organizzatori o anche soltanto semplici appassionati, potete inserire i vostri eventi preferiti direttamente dal nostro sito compilando il form dedicato e dopo una verifica da parte della redazione verranno pubblicati.

La ripartenza non sarà facile, ne è dimostrazione il fatto che in questa stagione estiva mancheranno molte grandi manifestazioni che ogni anno animano la Bergamasca e richiamano migliaia di cittadini, visitatori e turisti. Nonostante ciò anche noi di Bergamonews vogliamo contribuire a dare un nuovo slancio al territorio dando visibilità alle sue iniziative.

Non sarà ancora una piena normalità – è fondamentale rispettare le norme anti-contagio – ma non vediamo l’ora di tornare a dare spazio a tanti momenti di aggregazione e svago, spettacoli e opportunità culturali che verranno proposti nella Bergamasca.