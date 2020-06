Gli aggiornamenti

Bergamo, 44 nuovi casi Covid: in Lombardia superato il milione di tamponi

SI segnalano anche 16 decessi: scendono a 501 i ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, dove rimangono 47 malati.

Centocinquantasei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, 44 dei quali in provincia di Bergamo: questi i dati salienti di venerdì 26 giugno. “I dati – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera – evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di giovedì. Dei 156 casi positivi, 72 evidenziano una positività ‘debole’ e 51 sono riferiti a test sierologici”. Ad oggi in Lombardia è stata superata la quota di un milione di tamponi effettuati. Ecco i dati: – i tamponi effettuati: 14.101

totale complessivo: 1.004.753 – i nuovi casi positivi: 156 (di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi: 492

totale complessivo: 65.323 (62.773 guariti e 2.550 dimessi) – in terapia intensiva: 47 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 501 (-121) – i decessi: 16

totale complessivo: 16.624 I nuovi casi per provincia Milano 33 di cui 10 a Milano città Bergamo 44 Brescia 27 Como 9 Cremona 1 Lecco 3 Lodi 3 Mantova 5 Monza e Brianza 9 Pavia 3 Sondrio 7 Varese 8 © Riproduzione riservata