A Ponte San Pietro torna Ariaperta: i giovani si prendono cura del verde

Anche in un’annata molto particolare, il Comune di Ponte San Pietro in collaborazione con un educatore di Alchimia Cooperativa Sociale di Boccaleone, non rinuncia all’appuntamento di “Ariaperta”.

Un’esperienza di utilità sociale rivolta ai giovani nati tra il 2001 e il 2005, creata per prendersi cura di parchi, giardini e dell’arredo urbano di Ponte San Pietro.

A ogni ragazzo è richiesto un impegno di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30: un primo gruppo sarà sul campo dal 6 al 17 luglio, un secondo dal 20 al 31.

In ogni gruppo ci possono essere al massimo 8 ragazzi: per potersi assicurare un posto è necessario iscriversi quanto prima, dati i numeri limitati imposti dalle norme sanitarie. Le iscrizioni, fino a esaurimento posti, dovranno comunque pervenire entro mercoledì 1 luglio.

Al termine dell’esperienza verrà consegnato ai ragazzi un voucher del valore di 60 euro da spendere nei negozi convenzionati del territorio.

L’intera documentazione è reperibile sul sito internet comunale: è necessario scaricarla, compilarla, scannerizzarla e spedirla a servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it.

La priorità verrà data ai residenti: per info 0356228470.