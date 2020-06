Scontri prima del match con l’Atalanta: Daspo per altri 15 tifosi della Fiorentina

Altri quindici provvedimenti di Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) sono stati emessi dalla Questura di Bergamo nei confronti di altrettanti tifosi della Fiorentina in relazione agli scontri avvenuti all’esterno del Gewiss Stadium il 25 aprile 2019, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Gli ultras viola sono stati identificati al termine di complesse attività di accertamento e indagine che hanno visto impegnati a vario titolo operatori dell’ufficio Digos e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, con l’ausilio anche dei colleghi di Firenze.

Per i violenti tafferugli ingaggiati dalla tifoseria toscana con la polizia erano già stati segnalati 25 ultras.

Ulteriori provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di quattro tifosi atalantini, tre per il lancio di oggetti in campo durante Atalanta-Roma del 15 febbraio e il restante per il medesimo motivo nel match contro il Genoa del 2 febbraio.

L’occhio della Questura si è posato anche sulla sfida di Serie D girone B Brusaporto-Dro Alto Garda: quattro i Daspo a carico di tifosi del Seregno che in quella circostanza erano arrivati a Bergamo per supportare la tifoseria ospite.