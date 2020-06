Nembro, attesa venerdì la ministra Bonetti

Venerdì 26 giugno, alle 14, è attesa in municipio a Nembro la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti: porterà un saluto al paese simbolo dell’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi, anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva fatto tappa in terra Bergamasca: in città, alla scuola “Quarenghi”, in occasione della maturità.