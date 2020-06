L’Atalanta come l’araba fenice, risorge sempre: che ribaltone con la Lazio

Come l’araba fenice, l’Atalanta risorge sempre. Nel big-match della 27^ giornata, la formazione di Gasperini ha confermato ancora una volta la propria natura, riuscendo a superare una Lazio apparsa rediviva nonostante un calo fisico nella seconda frazione.

L’assenza dell’allenatore di Grugliasco ha pesato solo in parte sull’undici orobico che ha saputo sfruttare al meglio la spinta offensiva offerta dal reparto arretrato.

In attesa di tornare in campo domenica 28 giugno contro l’Udinese, la Dea può godersi un quarto posto ormai consolidato e magari di sognare di raggiungere l’Inter, avanti soltanto quattro punti.

Le pagelle

Gollini 6: Può fare poco quando la Lazio in 10 minuti buca la porta per due volte, non è protagonista di interventi mozzafiato ( blocca un tiro di Correa ) anche perché nella ripresa i biancocelesti fanno a presentarsi dalle sue parti.

Toloi 6,5: Inizia con qualche affanno di troppo, pasticcia con la palla in occasione del raddoppio laziale offrendo a Savic la sfera su un piatto d’argento. Quando Gritti cambia la sua posizione, le dinamiche vanno meglio, riuscendo nella ripresa a conquistarsi gli applausi per ottima tenuta e buone diagonali.

Palomino 6,5: Emblema e sintesi perfetta della gara della Dea. All’inizio vede le streghe, più di una volta sbaglia l’appoggio e le infilate avversarie le patisce più di chiunque. Nei secondi quarantacinque minuti ritrova la bussola e, complice un’uscita sconsiderato di Strakosha, ha il merito di siglare la rete decisiva.

Djimsiti 6,5: Non è posizionato benissimo nella circostanza del 2-0 ospite, per il resto la gara fila via senza grandissime difficoltà anche quando viene spostato sul centrodestra. Va vicino alla rete con una conclusione su invito di Zapata.

Hateboer 6,5: Da quelle parti Jony gli crea sicuramente più di un grattacapo, tuttavia ha il grande merito di mettere sulla testa di Gosens la rete che riapre tutto (il classico schema da quinto a quinto).

De Roon 5: Serata opaca per l’olandese. Oltre all’autorete che dà il là alla giostra di gol, manca per buona parte di gara di lucidità in mezzo al campo.

Freuler 6,5: Prova a compensare le lacune del compagno con tanto lavoro oscuro, ma efficace. Buono lo scambio che mette Gomez davanti alla porta alla mezz’ora.

Gosens 7: Sicuramente offre meno spinta propulsiva, ma davanti si fa sempre vedere. Fa partire la rimonta con uno stacco imperioso su Lazzari, ci riprova poco dopo con un diagonale mancino parato a terra da Strakosha. Al rientro in campo accusa la stanchezza e viene fatto accomodare in panchina. (Castagne 6,5: Controlla senza problemi la sua fascia di competenza, senza esitare a proporsi)

Malinovskyi 7,5: Alla mezz’ora suona il primo squillo da lontano, ma il portiere ospite è bravo ad allungare in angolo, si muove bene tra le linee anche con eleganza nei movimenti. Trova il 2-2 con una bomba (106 km/h) sotto la traversa. Peccato che la curva fosse vuota, altrimenti sarebbe letteralmente esplosa. (Ilicic 6: Ritorna a giocare dopo l’infortunio e questa è già una buona notizia. Non sforza molto, imbastisce una bella azione veloce con Muriel.)

Gomez 7,5: Trascina sempre di più la squadra, alza i ritmi e la squadra lo segue. Ci prova al 27′ ma Strakosha riesce a smanacciare, ci prova poco prima del duplice fischio con un buon tiro. Il corner del sorpasso parte dai suoi piedi, nel finale con il mancino non chiude la gara.

Zapata 6: Duellare con Acerbi non è certo una passeggiata, il colombiano prova a fare del proprio meglio: pronti via si divora una rete colossale, davanti alla porta non trova lo specchio, entra nell’azione dell’1-2. Ad inizio ripresa fa la sponda per il tentativo di Djimsiti. Non la migliore serata per esprimersi. (Muriel 6: Un intervento del difensore della Nazionale si interpone tra il ‘cafetero’ e la rete dopo lo scambio interessante con Ilicic. Bravo nella gestione delle ripartenze, un po’ meno in fase realizzativa sotto porta.)

Gritti 6,5.