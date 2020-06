Covid, Gallone: “Bocciata nostra proposta di fare Bergamo Zona Economica Speciale”

“Ci batteremo in Aula affinchè la Zona Economica Speciale per la provincia di Bergamo sia inserita nel decreto Rilancio: i bergamaschi e i lombardi meritano più attenzione”: Alessandra Gallone, senatrice bergamasca e commissario provinciale di Forza Italia, non alza bandiera bianca e rilancia nuovamente sull’emendamento presentato dal suo gruppo.

“Ancora una volta il governo rosso-giallo dimostra poca attenzione per le zone maggiormente colpite dalla pandemia – spiega -. Come già accaduto al Senato in occasione del decreto Cura Italia, nel corso della discussione alla Camera dei Deputati del decreto Rilancio è stato respinto in commissione bilancio un emendamento di Forza Italia, che chiedeva di istituire una Zona Economica Speciale per le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza”.

“Il Governo – continua -, adducendo come scusa il fatto di aver già erogato dei contributi straordinari, necessari ma non sufficienti, se n’è lavato le mani e ha bocciato l’emendamento. Tuttavia, istituire nelle province maggiormente colpite la Zona Economica Speciale, avrebbe comportato agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche e accesso ai fondi europei che avrebbero permesso di dare una spinta energica ai tantissimi imprenditori, commercianti e cittadini lombardi ed emiliani ancora prostrati dalla crisi economica dovuta al Covid e aggravata dall’immobilismo dell’esecutivo”.