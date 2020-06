Che Dio ci aiuti, Made in sud o l’incredibile Hulk? La tv del 25 giugno

Per la prima serata in tv, giovedì 25 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fuori!” e “L’ultimo ricordo”.

Nel primo, Suor Angela è alle prese con una bambina in pericolo che sembra essere vittima della sua stessa madre. Intanto Maria chiede a Nico il suo aiuto per trovare il coraggio di affrontare il proprio padre. Nico accetta, ma qualche cosa va storta e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Che cosa succederà tra i due? Nel frattempo, al convento, le suore tentano di boicottare il piano di Azzurra di mettere in vendita il convento. Nonostante tutto, si presenta un misterioso compratore interessato all’acquisto, si chiama Athos e ha qualcosa in comune con il Convento degli Angeli Custodi.

Nel secondo, Suor Angela è occupata ad aiutare Nico: insieme i due si mettono alla ricerca di uno studente che sembra essere sparito nel nulla. Ginevra, che qualche ora prima era al ballo scolastico con Nico, riceve una foto che li ritrae in una posa compromettente. Peccato che Ginevra non ricordi nulla di quanto accaduto! Nico, invece, se lo ricorda? Azzurra deve incontrare Athos, l’imprenditore interessato alla compravendita del Convento degli Angeli Custodi, ma c’è qualcosa che la frena. Azzurra conosce Athos: è un suo vecchio amore di gioventù.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Tu si que vales – Editing”.

RaiDue alle 21.20 ci sarà “Made in Sud”, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Su RaiTre alle 21.20 “Ogni cosa è illuminata”, condotto da Camila Raznovich.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “L’incredibile Hulk”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Nikita”; su La5 alle 21.05 “Crazy, stupid, love”; su Iris alle 20.55 “All is lost – Tutto è perduto”; e su Italia2 alle 21.15 “Blade II”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Absentia”. Dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Le vie dell’Amicizia Ravenna Atene”, concerto diretto dal maestro Muti Orchestra Giovanile L. Cherubini Athens State Orchestra Thessaloniki State Symphony Orchestra ERT National Symphony Orchestra Coro C. Porta ERT National Choir Choir of the Municipality of Athens maestri coro A. Greco S. Beris sinfonia n9 Beethoven.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.