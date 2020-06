Sono ancora sconosciute le cause scatenanti dell’incendio che giovedì 25 giugno è divampato all’interno di una villetta in via Tagliamento a Bonate Sopra.

Dopo l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, supportati da una squadra del distaccamento di Dalmine: nessuna persona è rimasta ferita nel rogo che, però, ha distrutto l’interno dell’abitazione.

Foto 2 di 2



Diversi, infatti, i danni causati dalle fiamme e dal fumo: una volta bonificata l’area interessata dalle fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le zone compromesse.

La casa, al momento, non risulta agibile.