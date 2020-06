Uniti per ripartire: il Team Colpack pedalerà nei territori simbolo del Coronavirus

Uniti si supera ogni difficoltà, uniti si vince: è questo lo spirito che accompagnerà i ragazzi del Team Colpack-Ballan che il prossimo 11 luglio pedaleranno nei luoghi simbolo del Coronavirus.

La formazione di Almè ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalle squadre italiane Continental (Biesse Arvedi, Casillo Petroli Firenze Hopplà, Cycling Team Friuli, Sangemini Trevigiani, Iseo Serrature, General Store, Area Zero D’Amico) che insieme percorreranno i 172 chilometri che separano Codogno da Vo’ Euganeo.

“Volevamo fare qualcosa di utile e l’idea è nata durante le riunioni serali del gruppo di lavoro che si è creato fra tutti i team Continental – ha commentato Massimo Rabbaglio, portavoce dell’evento -. Sono contento che tutti siano stati propositivi. Anche le Istituzioni coinvolte hanno risposto in modo attivo”.

Al via con tre componenti ciascuno per poter rispettare le normative anti-Covid, le società metteranno all’asta le maglie indossate per l’occasione il cui ricavato verrà destinato all’Associazione “I colori per la Pace” e di altri tre enti benefici.

“Bisognava ripartire e lo abbiamo fatto con qualcosa dal forte significato simbolico – ha sottolineato Antonio Giannelli, presidente dell’associazione -. Abbiamo scelto di farlo con il ciclismo perchè è uno sport che ci piace e va tra la gente dalla città alla campagna. Crediamo molto nei suoi valori”.

Fra i momenti più toccanti della manifestazione vi sarà senza dubbio la sosta a Cremona dove i partecipanti incontreranno il personale sanitario del nosocomio cittadino: “Per chi non lo sapesse siamo la città con una percentuale di ammalati di COVID più alta d’Italia, per questo il gruppo delle otto squadre donerà una maglia a medici e infermieri – ha spiegato Luca Zanacchi, Assessore allo sport del Comune di Cremona -. Stiamo lavorando per semplificare l’iter burocratico e, ad esempio, creare un contatto con la Polizia Stradale che dovrebbe scortare il gruppo dei 24 atleti”.