Sos concentrazione: quando lo studio è a misura di albero

Ciao a tutti studenti e studentesse!

Come procede questa sessione insolita ed unica allo stesso tempo? Trovare un po’ di concentrazione è diventata ormai la missione personale delle nostre giornate.

Gruppi Whatsapp motivazionali, aule studio virtuali e applicazioni per pianificare lo studio sono ovunque e mentre là fuori pian piano tutto torna alla normalità, noi cerchiamo di resistere e di pianificare questa sessione nel miglior modo possibile, in attesa di respirare un po’ di libertà che è lì che ci aspetta.

Insomma la voglia di sbarazzarci per qualche settimana di Google Meet, SEB e Questionmark è davvero tanta!

Una delle applicazioni più utilizzate dagli studenti universitari per curare la dipendenza da smartphone e dunque trovare maggior concertazione è Forest. In che cosa consiste?

Una volta scaricata l’applicazione ci verrà chiesto di impostare un timer e per quel lasso di tempo si assisterà alla nascita e alla crescita di un albero; tutto ciò direttamente sullo schermo del cellulare mentre si sta studiando.

ATTENZIONE: Nel mentre non puoi controllare altre applicazioni, altrimenti la piantina muore. Un ricatto psicologico molto efficace vero?

Inoltre, raggiunto un certo numero di monete, è possibile piantare un albero vero in una foresta realmente esistente tramite la fondazione Trees for The Future.

Dunque con la concentrazione che noi accumuliamo possiamo anche migliorare il nostro pianeta; esiste anche una versione non a pagamento, con la quale possiamo dare in ogni caso il nostro contributo e ottimizzare i tempi per la preparazione dei nostri esami! Perché diciamocelo, quanto è bello dire addio per sempre a libri, appunti, schemi e riassunti dopo aver dato un esame?

La tecnologia non è solo sinonimo di distrazione, può giocare a nostro favore e anche se cerchiamo il mare tra i libri e una webcam, manca poco, l’estate è lì che ci aspetta!