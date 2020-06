Nero a metà, New Amsterdam o La tempesta perfetta? La tv del 24 giugno

Per la prima serata in tv, mercoledì 24 giugno su RaiUno alle 21.25 la fiction “Nero a metà”. Andranno in onda la prima e la seconda parte dell’episodio dal titolo “Una questione in sospeso”: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione del servizio a Cantabella. Malik decide di affrontare a muso duro la Carta per continuare le indagini su Carlo e dimostrare la sua innocenza. La squadra di Carlo, che ora può contare di nuovo su Cantabella, lavora unita per trovare la verità sul caso Bosca. Grazie a Riccardo, Carlo ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma proprio quando la situazione sembra migliorare, si scopre che Alba è in pericolo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la fiction “New Amsterdam”. Andranno in onda gli episodi “Il decollo” e “Questione di secondi”. Nel primo, Max cercherà una soluzione per il crowdfunding dopo la sua apparizione nel video virale “Go Fund Me”. Reynolds poi farà i suoi ultimi giri all’interno dell’ospedale. Tra i protagonisti della puntata dal titolo Il Decollo vedremo anche Kapoor pronto ad aiutare un ex pilota per affrontare le conseguenze di un incredibile imprevisto. Questo infatti dovrà affrontare una vita limitata perché diventato paraplegico.

Nel secondo, scatta l’allarme all’ospedale quando diversi pazienti iniziano a mostrare dei sintomi simili e decisamente allarmanti. Saranno Sharpe e Bloom a interrogarsi per cercare di arrivare alla radice del problema. Intanto Iggy cercherà di far fare pace a una coppia divorziata. Kapoor invece affronterà un flirt occasionale. Max incontra un bambino con una malattia muscolare molto rara, cercando disperatamente di portarlo nell’unico studio clinico del paese che potrebbe permettergli di vivere ancora per un po’.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”.

Su RaiDue alle 21.20 “Novantesimo Minuto – Rai Sport 90° Gol Flash” e alle 21.45 il telefilm “Ncis”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Il dono”: i piani per le vacanze della squadra vengono sospesi quando l’indagine sull’omicidio di un veterano della Marina include la scoperta di un neonato che non ha identificazione e nessun legame apparente con una famiglia.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “La tempesta perfetta”; su Italia1 alle 21.30 “X-Men: conflitto finale”; su Rai4 alle 21.20 “Underworld – Il risveglio”; su La7D alle 21.30 “Storia di noi due”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Cold zone – Minaccia ghiacciata”; su La5 alle 21.10 “Ti presento un amico”; su Iris alle 20.55 “Green zone”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – Ritorno alle origini”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il tabarro” di Puccini nell’allestimento del 1983 firmato da Ermanno Olmi con la direzione musicale del maestro Bruno Bartoletti. Nel cast Hartmut Welker, Giuseppe Giacomini, Mario Ferrara, Graziano Del Vivo, Maria Slatinaru, Eleonora Jankovic, Florindo Andreolli.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “Atlantide”, su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 “5 gemelle sotto un tetto”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.