Nembro, con la moto contro lo spartitraffico: gravissimo centauro

Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato, violentemente, contro uno spartitraffico. È stato trasportato in ospedale a Brescia, in condizioni gravissime, il centauro 59enne protagonista mercoledì 24 giugno, intorno alle 18.40, di un brutto incidente in superstrada a Nembro.

L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione Clusone quando, all’improvviso, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finito dritto contro lo spartitraffico.

L’impatto con l’ostacolo è stato molto violento, tanto che i passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi spiegando che le condizioni del centauro erano gravissime.

Sul posto, poco dopo, sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il 59enne in ospedale a Brescia, in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Bergamo.