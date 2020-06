Nasce Italia Viva – Città di Bergamo e hinterland

Il 23 giugno si è riunita on-line la prima assemblea degli iscritti a Italia Viva residenti a Bergamo e hinterland. Dopo il saluto dei coordinatori provinciali Livia Marcassoli e Raffaello Teani, i lavori sono stati condotti dai neo-coordinatori di Bergamo e hinterland, Daria Pavlova e Marco Berlanda.

L’individuazione di un’area urbana che comprenda i Comuni della cintura di Bergamo è già un chiaro riferimento programmatico della nuova struttura di Italia Viva, che intende valorizzare i valori umani e gli aspetti lavorativi ed economici, che non rispondono alla classica suddivisione amministrativa e richiedono risposte integrate.

Nei prossimi giorni verrà completata l’organizzazione del Coordinamento di zona “Bergamo e Hinterland” ed inizieranno le attività politiche, tra cui una diretta Facebook su “Scienza e politica di fronte al virus”, con ospiti di primo piano, e un progetto sulle “Modalità di utilizzo del Recovery Fund europeo in terra bergamasca”, fondo che da una prima stima potrebbe raggiungere i 3 miliardi di euro tra contributi a fondo perduto e prestiti. Si tratta di una cifra enorme, pari a circa sei volte gli investimenti annuali di matrice pubblica in ambito provinciale.

Se ben finalizzata, potrà contribuire potentemente al rilancio di un territorio così provato dall’epidemia e contrastare lo scetticismo antieuropeo di maniera. “Nostro compito è stare vicino alle persone, che soprattutto in questo periodo così complesso sentono il bisogno che le istituzioni siano rapide ed efficaci – ha dichiarato Ettore Rosato, presidente Nazionale di Italia Viva -. Sono certo che il vostro lavoro andrà tutto in quella direzione, a sostegno di amministratori capaci come Giorgio Gori”.

I coordinatori

Daria Pavlova

Nata nel 1995, laureanda in Giurisprudenza con tesi in diritto privato. Appassionata di diritto tributario è attualmente componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università di Bergamo, un organo di controllo della performance dell’attività della pubblica amministrazione. Ha avuto diversi incarichi negli organi universitari ed è attualmente vice Presidente della Consulta. Politicamente è cresciuta nel PD in quanto si era avvicinata con la prima candidatura di Matteo Renzi a segretario nazionale.

Marco Berlanda

Nato ad Alzano Lombardo nel 1957, è sposato e ha tre figli. Laureato in filosofia, ha insegnato per alcuni anni svolgendo anche mansioni di assistente parlamentare in materia economica. E' poi entrato nel mondo della finanza, diventando dirigente prima di Borsa Italiana e poi di primari Istituti bancari. Attivista politico sin da giovane, di recente ha aderito a una lista civica e poi al PD di Renzi, svolgendo anche incarichi pubblici nel settore del trasporto urbano.