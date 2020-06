Lapide e poesia per le vittime Covid: sarà scoperta domenica da Mattarella

Verrà scoperta domenica 28 giugno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: una lapide in memoria delle vittime del Coronavirus, all’interno del cimitero monumentale di Bergamo e accanto alla chiesa di Ognissanti: quella che nel mese di marzo ha ospitato le bare in attesa di sepoltura o cremazione. Nei giorni peggiori arrivavano fino a 140: una delle tante immagini destinate a restare impresse nella memoria, dei bergamaschi e non solo.

“Un luogo dal valore fortemente simbolico, scelto insieme alla Commissione artistica del cimitero” spiega l’assessore del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni, responsabile dei servizi cimiteriali. La lapide in marmo, donata dalla ‘Marmi Corti Alessandro S.n.c.’ di via Rovelli, è stata scolpita come un libro aperto. “Sulle sue pagine – aggiunge Angeloni – è stata incisa una poesia di Ernesto Olivero, scritta durante il lockdown e dedicata ai nostri morti”. Olivero, attivista e fondatore del Sermig Arsenale della Pace di Torino, dal 2015 è anche cittadino onorario di Bergamo.

Il settore 'B1' del cimitero di Bergamo accoglie i defunti nel mese di marzo

Sarà un altro toccante momento all’interno della grande commemorazione prevista domenica sera, quando davanti al cimitero monumentale verrà eseguita la messa da Requiem di Gaetano Donizetti, in onore delle vittime del Covid-19 in Bergamasca: oltre 6mila.

Insieme al presidente Mattarella ci saranno i 243 sindaci della provincia, in rappresentanza di tutti i Comuni che hanno fatto i conti con l’epidemia. L’evento, organizzato da Palafrizzoni e Fondazione Teatro Donizetti, sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

La poesia:

Tu ci sei.

Sono convinto che tu ci sei

accanto alle persone che muoiono sole,

sole, con a volte incollato

sul vetro della rianimazione

il disegno di un nipote,

un cuore, un bacetto, un saluto.

Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,

tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano,

tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro,

la resa d’amore a te.

Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù

dove con loro sarai in eterno, per sempre.

Tu ci sei,

amico di ogni amico che muore

a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte

del nostro tormentato paese.

Tu ci sei e sei tu che li consoli,

che li abbracci, che tieni loro la mano,

che trasformi in fiducia serena la loro paura.

Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno,

tu che sei stato abbandonato da tutti.

Tu ci sei, perché la tua paura,

la tua sofferenza, l’ingiustizia della tua morte,

ha pagato per ciascuno di noi.

Tu ci sei e sei il respiro

di quanti in questi giorni

non hanno più respiro.

Tu ci sei, sei lì, per farli respirare

per sempre.

Sembra una speranza,

ma è di più di una speranza:

è la certezza del tuo amore

senza limiti.