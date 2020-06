Il catering della famiglia Cerea sbarcherà all’interno dello Juventus Stadium

Andrea Agnelli e la sua famiglia devono aver trovato squisita la cena natalizia della Juventus, organizzata alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, servita dal catering di Da Vittorio. Sarebbe piaciuta così tanto, secondo il quotidiano La Stampa, che i vertici del club bianconero hanno deciso di presentare un’offerta alla famiglia Cerea per portare le loro prestazioni allo Juventus Stadium ogni volta che gli uomini di mister Sarri disputano un match casalingo.

Del resto il catering della famiglia bergamasca, nota soprattutto per il ristorante tristellato di Brusaporto, il Da Vittorio appunto, è famoso in tutto il mondo. Così, la società che può permettersi alcuni dei più grandi calciatori a libro paga, ha pensato di scegliere anche sul mercato culinario il meglio in circolazione.

Leggi anche Da venerdì È operativa la mensa gestita dai Cerea all’ospedale da campo di Bergamo

Come detto, gli Agnelli hanno avuto modo di provare i piatti di Chicco e Bobo Cerea in occasione della festa natalizia del club, nel dicembre scorso: la cena dev’essere piaciuta molto, tanto da convincere i vertici del club bianconero a provare a ingaggiare la famiglia bergamasca in occasione delle gare interne di CR7 e compagni, quando anche gli stadi, una volta passata l’emergenza sanitaria, torneranno a essere un luogo di assembramenti.