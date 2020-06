Vittoria e Abdul, Le Iene o Scuola di polizia? La tv del 23 giugno

Per la prima serata in tv, martedì 23 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il crimine non va in pensione”, con Stefania Sandrelli e Ivano Marescotti.

Nel centro anziani “La Serenissima” tutto scorre tranquillo fino a quando la placida atmosfera di un giorno come tanti altri viene sconvolta dal ricovero in ospedale di Edda, una signora di circa 73 anni, curata e distinta che ha accusato un malore causato dal forte stress per aver perso i suoi risparmi scommettendo illegalmente. La donna era preoccupata per i problemi economici della figlia e aveva tentato disperatamente di aiutarla con una bella vincita. Quando i compagni del centro vengono a conoscenza delle sue difficoltà, decidono maldestramente di rapinare il Bingo Avana, un luogo dove tra-scorrono abitualmente alcune ore per spezzare la monotonia della vita quotidiana.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Vittoria e Abdul”. Quando Abdul Karim, giovane commesso, giunge dall’India per partecipare al Giubileo d’Oro della regina Vittoria, si sorprende di andare d’accordo con quest’ultima. Mentre la regina mette in discussione le costrizioni del suo ruolo di lunga data, i due stringono un’alleanza improbabile e devota con una fedeltà reciproca che la sua famiglia e cerchia interna di conoscenze tentano in ogni modo di distruggere. Man mano che l’amicizia si approfondisce, la regina comincia a vedere un mondo che cambia con occhi nuovi e recupera la sua umanità.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Squadra Speciale Cobra 11″. Verranno proposti due episodi dal titolo “Mezz’ora a mezzogiorno” e “Caccia a Semir”. Nel primo, dopo un terremoto, scoppia il caos: una diga sopra il villaggio ha delle fessure. Sull’autostrada, invece, nessuno sembra essere ferito fino a quando Semir e Paul scoprono il corpo del chimico Oli Nieder nel bagagliaio di una macchina. Nelle loro indagini, i poliziotti incontrano un collega di Nieder, che li avverte di un altro terremoto. Inizia una corsa contro il tempo per catturare gli assassini di Nieder.

Nel secondo, Semir è in fuga dalla polizia! Poco dopo aver litigato bruscamente dopo un’operazione congiunta fallita con l’investigatore della dogana Winter, quest’ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato. Durante il trasferimento in prigione, Semir scappa per dimostrare la sua innocenza. Senza dare troppo nell’occhio, Paul cerca di aiutare il suo partner e scoprire chi è veramente l’assassino di Winter e perché lo hanno ammazzato.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e Rete4. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; e su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Monster”; su La7 alle 21.15 “JFK – Un caso ancora aperto”; su Rai5 alle 21.15 “Muffa”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La cuoca del presidente”; su La5 alle 21.05 “Friends with kids”; su Iris alle 21 “La tortura della freccia”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 2 – Prima missione”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.