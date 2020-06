L’ex Pupa Elena Morali e Luigi Favoloso sposi con rito masai, presto le nozze in Italia

Nuovo capitolo della storia d’amore fra l’ex Pupa Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. La showgirl bergamasca, conduttrice di Colorado, e l’imprenditore napoletano, ex di Nina Moric, si sono sposati con rito masai a Zanzibar.

A confermarlo è lei stessa nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, andata in onda domenica 21 giugno su Canale5. Nel corso del programma sono state mostrate le immagini della cerimonia di nozze dei due innamorati: la ragazza le ha commentate in collegamento da Zanzibar mentre il suo amato non era presente a causa di un’insolazione. Le foto ritraggono la coppia in riva al mare, con lei in un lungo abito trasparente e lui in un elegante vestito total white.

Rispondendo alla conduttrice Barbara D’Urso, che le ha chiesto se si fossero sposati, Elena Morali ha spiegato: “Si, è un rito masai, ci siamo fatti una promessa di matrimonio per replicarla poi in Italia”.

“Adesso sei la sua sposa?” – ha chiesto Barbara D’Urso – e lei ha risposto: “In Tanzania si”.

Alla cerimonia non era presente la madre di lui, Loredana Fiorentino, che si è presentata in studio, a “Live” in abito bianco. La conduttrice l’ha presentata così: “La suocera, la ‘Favolosa’, non è stata invitata. Vi ricordate che la settimana scorsa le ho chiesto come si sarebbe vestita se ci fosse stato un matrimonio? C’è stato ma lei non è stata invitata per cui le abbiamo chiesto di scegliere un abito e di venire qui indossandolo”. Così è stato: la mamma di Luigi Mario Favoloso ha mostrato la scelta del proprio look e ha sfilato in abito bianco, a sposa. E quando Barbara D’Urso le ha chiesto se fosse felice del matrimonio del figlio, ha affermato: “Sono sempre in attesa degli eventi, col passare dei giorni se saranno felici lo sarà anch’io”.

“Non sono mai stata gelosa di Luigi Mario – ha commentato la suocera – ma questa volta forse un pochino lo sono…”. Ma la donna sembra felice del matrimonio che, però, non ha valenza giuridica in Italia.

Sottolineando che la coppia si è formata quattro mesi fa, lo stylist Giovanni Ciacci, presente in studio come opinionista, ha chiesto come faccia Luigi Mario Favoloso a conquistare tutte le ragazze ed Elena Morali ha risposto: “Ma ci sei tu a letto con noi? Ci sei tu tutti i giorni con noi? Io credo che nella vita l’importante sia stare bene ed amarsi, io sto bene e amo qualcuno”.