“La mia Bergamo”: una maglietta per i bergamaschi in difficoltà post Covid

La maglietta “La Mia Bergamo” nasce per aiutare la nostra Bergamo come territorio in Italia più colpito dal Covid-19 e dalle sue conseguenze emotive ed economiche.

I proventi della vendita, infatti, saranno interamente devoluti alle famiglie di Bergamo e provincia in difficoltà economica e in povertà educativa a causa del Covid.

La mission della Onlus bergamasca con sede a Scanzorosciate, Missione Calcutta Onlus, è sempre stata quella di portare aiuto a chi ne abbia bisogno. Il Covid-19 ha cambiato le vite di tutti noi, facendo sprofondare in gravi difficoltà economiche centinaia di famiglie in Italia che adesso hanno bisogno di aiuto.

Per la città che da trent’anni è casa dell’associazione, la Onlus di Helene Ehret ha voluto dare vita a qualcosa che unisse tutti i bergamaschi e desse speranza per il futuro. E così sono nate le magliette “La mia Bergamo” con tre testimonial d’eccezione: il poeta Torquato Tasso, lo scrittore Stendhal e l’architetto Le Corbusier. Tutti accomunati dalla meraviglia per quella “terra, che l’Serio bagna e ‘l Brembo inonda”.

Helene Ehret



Con l’augurio che sia da questa bellezza che Bergamo riesca a ripartire: dalla sua cultura, dalle sue eccellenze, dalla sua storia, dagli uomini e le donne che l’hanno resa grande. La sua forza ci trascinerà e ci rimetterà in piedi.

Per riceverla basta scrivere una mail a info@missionecalcutta.it o chiamare allo 035668543 o contattare l’associazione tramite i canali social Facebook (https://www.facebook.com/missionecalcuttaonlus/) e Instagram (@missionecalcuttaonlus).

L'assessore Marcella Messina

Le magliette sono ad offerta libera, con offerta minima consigliata di 20 euro e saranno i volontari di Missione Calcutta a consegnarla a domicilio.