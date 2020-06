Francesco, studente della Quinta Classico del centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio racconta l’esperienza della gita a Praga effettuata all’inizio di quest’anno scolastico

Lunedì 23 settembre ci siamo diretti a Malpensa per prendere il volo che ci ha portato a Praga. Nella capitale ceca, guidati dal professor Zana e dalla professoressa Parmigiani, abbiamo avuto la possibilità di visitare gran parte dei siti storici e culturali più importanti. Infatti già il primo giorno siamo andati al campo di concentramento di Terezin. Il ricordo delle drammatiche vicende avvenute nella seconda guerra mondiale ha occupato anche il secondo giorno con la visita del quartiere ebraico, situato nei pressi del centro di Praga.

Nei giorni successivi abbiamo avuto la possibilità di vedere i monumenti e i complessi più importanti della città, come il castello di Praga, piazza Venceslao, la cattedrale di San Vito. Ma anche il muro di John Lennon, simbolo della libertà di espressione, e zone meno famose, ma comunque ricche di un significato da svelare.

In tutto ciò non poteva mancare la cucina tipica, a base di gulasch, dumpling (specie di gnocchi simili ai famosi canederli tirolesi), schnitzel (la tipica cotoletta locale) e birra (ovviamente senza esagerare). Tra avventure, visite e pranzi tipici, la settimana è passata in fretta e venerdì 27, dopo la visita al suggestivo castello di Karlstejn, siamo stati costretti, a malincuore, a dirigerci all’aeroporto. Il volo per Malpensa ha concluso così la gita sicuramente più bella, ricca e importante dei nostri cinque anni. Infatti, alternando momenti didattici ad altri di svago, abbiamo avuto modo di arricchire il nostro bagaglio di conoscenze e di esperienze positive, che sicuramente non dimenticheremo mai.

Francesco