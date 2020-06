Intesa, Micillo: “Da Ops Ubi benefici evidenti per stakeholder e territori”

“Crediamo che se questa operazione andrà in porto ci saranno benefici oggettivamente evidenti per gli stakeholder e le comunità”.

Lo ha dichiarato il responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, in merito all’ops lanciata su Ubi Banca.

“Il supporto al territorio e alle aziende è nel nostro Dna – ha aggiunto -. Abbiamo nel gruppo la divisione Banca dei Territori, che ha alla sua radice la vicinanza ai territori. E per noi seguire il cliente 365 giorni l’anno a 360 gradi è la nostra ossessione”.

“Come divisione, se questa operazione come speriamo andrà in porto, siamo pronti ad accogliere i colleghi di Ubi nel gruppo – ha concluso -. Abbiamo tante sfide da cogliere, come dimensioni giochiamo due campionati diversi ma questo deve essere colto da tutti come un’opportunità, anche da parte dei nuovi potenziali colleghi”.

“Una della caratteristiche di Intesa Sanpaolo da sempre è stata la capacità di creare semplici integrazioni tra grandi banche – ha sottolineato Miccichè -. Quello che posso dire è che l’obiettivo è sempre quello di integrarsi nella logica dell’efficienza, del risultato e del rispetto dei ruoli senza guardare da dove uno proviene, l’unico obiettivo era ed è fare squadra, fare team, costruire qualcosa di duraturo nel tempo e che vada a beneficio dei clienti. Non ho alcun dubbio che questo avverrà anche con Ubi, sono convito che tutte quelle serie di considerazioni che inevitabilmente ci sono in questa fase potranno rivelarsi tra qualche mese assolutamente prive di significato”.