Impiantisti al tempo del Covid: webinar sulla sanificazione e manutenzione

La manutenzione e l’igienizzazione degli impianti di climatizzazione diviene ancor più necessaria in tempi di Covid19, per prevenire la diffusione del virus.

E altrettanto necessari sono il ruolo e la competenza degli impiantisti, che devono essere attrezzati adeguatamente per svolgere un compito tanto delicato.

Per illustrare agli operatori del settore (installatori, manutentori e conduttori di impianti di climatizzazione) tutte le novità in tema di igienizzazione e gestione degli impianti, Confartigianato Imprese Bergamo, tramite l’Area Impiantisti ha organizzato per giovedì 25 giugno, alle ore 18, un webinar gratuito dal titolo «Impiantisti al tempo del Covid: opportunità e regole da seguire nella manutenzione degli impianti termici».

Il seminario online, fornirà indicazioni chiare e precise e strumenti immediatamente spendibili nell’operatività quotidiana, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di virus e di altre patologie legate alla mancata manutenzione e igienizzazione degli impianti, garantendo l’indispensabile qualità dell’aria nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro.

Per iscriversi c’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 25 giugno attraverso la piattaforma accessibile dal sito: https://confartigianatobergamo.it/events/webinar-igienizzazione-impianti-di-condizionamento-opportunita-e-regole-per-la-manutenzione-post-covid-giovedi-25-giugno-ore-18-00/.

Per informazioni:

ufficio Aree di Mestiere (Marco Trussardi: tel. 035.274.355; marco.trussardi@artigianibg.com).