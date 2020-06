Corti su lockdown e connessioni: tre ragazzi del Caniana premiati al “Gavioli International”

Tre studenti dell’istituto “Caterina Caniana” di Bergamo sono stati premiati al Premio Gavioli International 2019/2020. Si tratta di talentuosi ragazzi di quarta superiore che, nel periodo dell’emergenza Coronavirus, hanno realizzato cortometraggi ispirati al tema di quest’anno: “Connesso”.

Più precisamente, Sara Ferrari ha ottenuto il riconoscimento per il miglior corto assoluto (“A un’onda da te”), con regia, montaggio e foto di Sara Ferrari; soggetto e sceneggiatura di Sara Ferrari e Sofia Ghisleni. Il suo compagno di classe Andrea Previtali ha ricevuto il premio come miglior sceneggiatura (“Solitudine”), mentre Marco Accardi, miglior attore e coppa Giannini (“Connesso).

Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati alla IV artistico del centro studi Casnati di Como, miglior regia (“Resta connesso”); Martina Crivelli del centro studi Casnati di Como, miglior attrice e miglior montaggio (“La mia quarantena”); VB artistico del liceo Fontana di Arese, miglior montaggio ex aequo (“Anamirta”); istituto Rosetum di Besozzo, menzione speciale per il soggetto (“Iside Meneghelli”); istituto Rosetum di Besozzo, miglior locandina.

Felicissimo, orgoglioso di mia figlia Sara, vincitrice del premio Gavioli International Rotary 2024 con il miglior cortometraggio assoluto. Publiée par Alessio Luigi Ferrari sur Samedi 20 juin 2020

L’iniziativa, organizzata da Rotary Distretto 2042, ha coinvolto scuole italiane e internazionali. L’obiettivo era porre l’attenzione sulla “connessione” e sui suoi possibili significati contemporanei, lanciando ai giovani la sfida per la diffusione di messaggi forti e originali, lontani dagli stereotipi a cui l’attualità ci ha abituato. Viviamo, infatti, in un mondo sempre più veloce e connesso e la pandemia Covid-19 ci ha fermato, costringendoci a stare in casa isolati da tutti. È stata un’esperienza unica raccontata sottoforma di cortometraggio dai nativi digitali che hanno partecipato al premio.

In totale vi hanno preso parte 20 scuole e i cortometraggi iscritti sono stati 25.

Il Premio è un omaggio all’insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007), rotariano, comunicatore e regista di audiovisivi al servizio della pubblicità, dell’arte e della comunicazione industriale.