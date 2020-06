La settimana è iniziata col sole e col caldo, il primo vero caldo estivo. E proseguirà nello stesso modo: anche martedì 23 giugno, infatti, il bel tempo continuerà a scaldare Bergamo e la Lombardia.

La presenza, su gran parte del territorio italiano, dell’anticiclone delle Azzorre, garantirà condizioni di diffusa stabilità. L’estreme regioni meridionali saranno marginalmente influenzate dal minimo di pressione presente sulle aree balcaniche.

Sulla nostra regione, come detto, tempo stabile e soleggiato. Graduale aumento dell’instabilità da mercoledì su aree Alpine e Prealpine centro-orientali.

Martedì 23 giugno 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ed ulteriore aumento delle temperature massime. Dal pomeriggio, sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi Alpini centro orientali della regione, senza fenomenologia associata. Graduale aumento della nuvolosità, dalla serata, lungo la fascia alpina.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 19/21°C. Massime in pianura comprese tra 30/33°C.

Venti: Deboli a tratti moderati orientali in pianura. In montagna a 1500 m deboli occidentali.

Mercoledì 24 giugno 2020

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi. Al mattino qualche nube sui rilievi Alpini e Prealpini orientali in graduale aumento durante la giornata. Nuvolosità più compatta lungo la fascia settentrionale centro-orientale che darà luogo, durante le ore pomeridiane, a locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili su Orobie e Valtellina. Nuvolosità compatta dal pomeriggio anche su estremo Oltrepò Pavese, associata a possibili deboli precipitazioni. Attenuazione delle precipitazioni dalla tarda nottata.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 19/22°C. Massime in pianura comprese tra 29/33°C.

Venti: Moderati orientali su pianura centro-meridionale, deboli su restanti aree. In montagna a 1500 m deboli dai quadranti occidentali.

Giovedì 25 giugno 2020

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi. Nuvolosità cumuliforme sui settori Alpini e Prealpini centro orientali con associate, dal pomeriggio, precipitazioni localmente a carattere di rovescio o temporale su Orobie, Valtellina e Valchiavenna, in graduale discesa, dalla serata, lungo la fascia pedemontana Bergamasca, Bresciana e pianure centro occidentali.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 18/22°C. Massime in pianura comprese tra 28/31°C.

Venti: Moderati orientali su pianura centro-meridionale, con temporanei rinforzi durante la ore serali; deboli su restanti aree. In montagna a 1500 m deboli dai quadranti occidentali tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti meridionali.

