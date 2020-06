Fiamme all’isola ecologica di Colzate, situata in via Rodigari. L’incendio è scaturito intorno alle 22 di lunedì 22 giugno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gazzaniga e i volontari della Protezione Civile di Vertova.

Il rogo ha interessato un cassone e un compattatore.

I pompieri, una volta domate le fiamme, hanno proceduto con la bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area.

Le cause che hanno dato origine all’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano feriti.