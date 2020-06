Camera di Commercio, eletta la giunta: martedì nominerà il vicepresidente

Un altro tassello per il nuovo corso della Camera di Commercio, sotto la direzione del presidente Carlo Mazzoleni, è stato piazzato: nel pomeriggio di martedì 23 giugno nella sala Mosaico del palazzo dei contratti e delle manifestazioni di via Petrarca, il consiglio camerale ha infatti eletto la giunta dell’ente di largo Belotti.

Oltre al presidente, che vi siede di diritto, sono altri 7 i componenti dell’organo esecutivo: si tratta, in rigoroso ordine di preferenze incassate, di Giovanni Zambonelli (8), Marco Amigoni (7), Alberto Brivio (7) Giacinto Giambellini (7), Giuseppe Guerini (7), Marco Bolis (6) e Vanessa Pesenti (6).

Al voto a scrutinio segreto hanno partecipato tutti i 24 consiglieri presenti (unico assente Umberto Dolci) e nessuno di loro si è astenuto né ha imbucato schede bianche o nulle.

Sotto la supervisione dei revisori dei conti Beatrice Mascheretti, Silvana Micci e Ferdinando Nicola, ogni membro del consiglio ha potuto esprimere un massimo di due preferenze all’interno del seggio elettorale posizionato nella sala delle tarsie: membri del seggio tre dei consiglieri più giovani, Chiara Traversi, Vanessa Pesenti e Cristina Porrati.

Ad aprire la seduta di consiglio, che ha avuto l’elezione della Giunta come unico punto all’ordine del giorno, il presidente Mazzoleni che ha sottolineato l’importanza dell’organo di governo della Camera di Commercio e ribadito la sua intenzione di coinvolgere maggiormente ogni componente del consiglio camerale: “Spero che la Giunta condivida la mia volontà – ha evidenziato – Sempre in quell’ottica vorrei che il consiglio si riunisse più spesso. La mia idea è quella di avere incontri a tema su un argomento specifico, magari invitando dei relatori, per portare un confronto ampio e partecipato. Pensiamo anche a degli osservatori su tematiche particolarmente importanti, che ahimè credo imporranno delle riflessioni in autunno: scegliamo forme innovative di partecipazione, affinchè sia la più ampia possibile”.

Il coinvolgimento del consiglio è considerato fondamentale da Francesco Corna, rappresentante delle organizzazioni sindacali: “Il futuro che ci aspetta temo non sia dei migliori. Servirà uno sforzo a parte di tutti per migliorarlo. Come sindacati abbiamo sempre insistito sulla formazione continua dei lavoratori: non ci sono molte camere di commercio che in giunta avevano i rappresentanti dei lavoratori e questa era una peculiarità del nostro territorio. Speriamo di poter continuare a far valere la nostra voce”.

Il vento di cambiamento all’interno della Camera di Commercio piace ai consiglieri, in particolare a Marco Manzoni: “Sicuramente l’importanza che ci viene affidata è ben augurante per il nostro lavoro, impone più responsabilità a ognuno di noi”.

Gli ha fatto eco Alberto Brivio: “Colgo con favore la grande dignità che si sta dando al consiglio camerale, a maggior ragione in un contesto che richiederà grande tempestività di intervento. Questa squadra ampliata dà a tutti maggiore responsabilità e pari rappresentatività”.

Dall’alto della sua esperienza, al debutto del suo quarto mandato, Giorgio Beltrami benedice il mandato di Mazzoleni: “A ogni cambio di presidenza e giunta ho sempre notato un miglioramento qualitativo. Il presidente vuole un consiglio con più peso, spero che quindi possa collaborare in modo importante con la giunta”.

La giunta sarà convocata per la prima volta martedì 30 giugno alle 15: in quella sede verrà eletto il vicepresidente della Camera di Commercio di Bergamo.