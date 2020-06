Bonate Sopra, al via l’asfaltatura delle strade: lavori per 275mila euro

Con Delibera n. 94 del 27 Giugno 2019 la Giunta Comunale di Bonate Sopra ha posto le basi per un primo importante intervento di asfaltature su tutto il territorio Comunale, prevedendo un investimento di 275mila euro.

Lo stato attuale in cui versano le strade del paese ha imposto una seria riflessione su quanto è necessario per la sicurezza stradale portando il Comune a contrarre un debito di tale entità al fine di assicurare l’incolumità dei cittadini.

Inizialmente si prevedeva di poter ultimare i primi lavori urgenti entro l’autunno 2019, ma l’imminente avviso di OpenFiber riguardante i tagli degli asfalti finalizzati alla posa della fibra ha visto l’amministrazione comunale costretta a posticiparli per la primavera 2020.

Il Covid-19 ha poi complicato ulteriormente le cose, costringendo gli operatori a iniziare i lavori nella prima parte del mese di giugno sui tratti più urgenti e che gradualmente interesseranno buona parte del sistema viario comunale.

Come sopra anticipato, le opere trovano copertura tramite finanziamento di un importante prestito in quanto le entrate attuali non avrebbero consentito al Comune di Bonate Sopra alcuna opera straordinaria.