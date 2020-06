Un incontro online per discutere della tecnologia 5G: “Tra vantaggi e falsi miti”

Una tavola rotonda online per discutere del tema “5G, vantaggi e falsi miti”: ad organizzarla, per le 17 di mercoledì 24 giugno, l’Associazione Bergamo Smart City & Community in collaborazione con il Comune di Bergamo.

Si tratta di un’occasione che approfondirà diversi argomenti relativi alla tecnologia di quinta generazione: che cosa è il 5G, quali sono le normative in atto, di quali infrastrutture necessita, quale utilità può avere nello sviluppo delle imprese e della ricerca, quali correlazioni esistono tra onde elettromagnetiche e salute, come fare una corretta comunicazione scientifica per accompagnare l’innovazione.

“La decisione di affrontare il tema del 5G – afferma Giacomo Angeloni, Presidente di Bergamo Smart City e Assessore all’Innovazione – nasce dalla necessità di dare una risposta chiara alle numerose sollecitazioni che, su diversi fronti, stanno emergendo in questo periodo. È più che mai importante fare chiarezza sulle differenti interpretazioni che emergono, interpellando e confrontandosi con gli esperti del settore, che possono fornirci spiegazioni corrette e supportate da ricerche e evidenze scientifiche. Si tratta di un tema che è ancora per molti sconosciuto”.

Su queste basi si è composto il tavolo dei relatori che interverranno il 24 giugno: Marzia Minozzi – Responsabile Normativa e Regolamentazione di ASSTEL, Chicco Testa – Dirigente d’azienda e giornalista, Salvatore Majorana – Direttore di Kilometro Rosso, Carlo La Vecchia – Professore di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università degli Studi di Milano, Francesco Violante – Professore di Medicina del Lavoro all’Università di Bologna. Modera il dibattito il giornalista Max Pavan e chiude i lavori il sindaco Giorgio Gori.

Per partecipare all’incontro sarà sufficiente collegarsi al sito www.bergamosmartcity.com.