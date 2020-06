Sguardo al cielo per vedere le previsioni del tempo grazie al bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI SINOTTICA

L’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni di stabilità su gran parte del paese. Permane, sulle estreme regioni meridionali, debole instabilità a causa della presenza di una saccatura protesa dall’Europa orientale al mar Egeo. Da mercoledì, deboli disturbi sulle zone settentrionali centro-orientali del Paese per la presenza, sull’est Europa, di un’isolata area di bassa pressione. Sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato. Graduale aumento dell’instabilità da mercoledi su aree Alpine e Prealpine centro-orientali.

Lunedì 22 giugno 2020

Tempo Previsto: Bel tempo. Durante le ore pomeridiane, sviluppo di innocua nuvolosita cumuliforme sui rilievi Valtellinesi e del Bresciano.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 18/21°C. Massime in pianura comprese tra 29/32°C.

Venti: Deboli di direzione variabile con locali rinforzi in pianura. In montagna a 1500 m localmente moderati settentrionali.

Martedì 23 giugno 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ed ulteriore aumento delle temperature massime. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, senza fenomenologia associata.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 19/22°C. Massime in pianura comprese tra 30/33°C.

Venti: Deboli a tratti moderati orientali in pianura. In montagna a 1500 m deboli occidentali.

Mercoledì 24 giugno 2020

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi. Al mattino qualche nube cumuliforme sui rilievi Alpini e Prealpini in graduale aumento durante la giornata. Nuvolosità più compatta lungo la fascia settentrionale centro-orientale che darà luogo, durante le ore pomeridiane, a locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili su Orobie e Valtellina. Nuvolosità compatta dal pomeriggio anche su estremo Oltrepo Pavese, associata a possibili deboli precipitazioni.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 20/23°C. Massime in pianura comprese tra 29/33°C.

Venti: Moderati orientali su pianura centro-meridionale, deboli su restanti aree. In montagna a 1500 m deboli dai quadranti occidentali.