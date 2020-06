Sicurezza in vacanza: hotel e villaggi organizzati per garantire un’estate serena

Gli hotel e i villaggi riorganizzano i servizi proposti per garantire un’estate serena. Ecco le informazioni generali: nelle agenzie Viaggi Arcobaleno di Seriate e Orio al Serio i consulenti forniscono alla clientela i protocolli di sicurezza dettagliati per programmare vacanze sicure

SPIAGGIA

Tutti gli spazi in spiaggia sono stati riorganizzati per offrire ai clienti maggiore relax con più distanza tra gli ombrelloni. Particolare attenzione verrà dedicata alla sanificazione dei lettini.

RISTORANTE

All’ingresso il personale di sala sarà pronto a dare indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il tavolo che ove possibile sarà riservato per colazione, pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno. I tavoli verranno distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro. Verrà organizzato un buffet servito dagli chef oppure tutti i pasti verranno serviti direttamente al tuo tavolo.

ANIMAZIONE

Mantenere le distanze non significa rinunciare al divertimento e tutti gli animatori saranno pronti a dimostrarlo. Sono state pensate nuove attività per far trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. Di giorno quiz, chitarrate, happening di intrattenimento e di sera spettacoli di cabaret, musica dal vivo e tanto altro!

CAMERE

La camera sarà sanificata e arieggiata secondo i protocolli indicati dall’ISS. Verrà riservato lo stesso trattamento anche agli impianti di condizionamento a ogni cambio ospite. Quotidianamente verrà pulita con adeguati prodotti sanificanti e verrà posta particolare attenzione alle parti che vengono toccate frequentemente.

SPORT

Sono tante le attività sportive che si potranno praticare mantenendo le distanze di sicurezza: vela, wind surf, canoa, pedalò, tennis, paddle, tiro con l’arco.

Tutte le attrezzature verranno sanificate dopo ogni utilizzo, secondo il protocollo sanitario. Verranno inoltre riorganizzati tutti i corsi fitness: yoga, pilates, attività a corpo libero, aerobica, stretching e zumba. Saranno distribuiti su più appuntamenti ripetuti nel corso della giornata, per piccoli gruppi, in modo da garantire a tutti la partecipazione.

BAR

Una volta al bancone per la tua ordinazione, si dovrà solo rispettare le linee di distanziamento che saranno previste per garantire la massima sicurezza.

Per avere ulteriori informazioni visita il sito: www.viaggiarcobaleno.it, o contatta le agenzie:

– Seriate c.c. Alle valli tel. 035-4523873 e-mail seriate@viaggiarcobaleno.it

– Orio al serio c.c. Orio center tel 035-330688 e-mail orio@viaggiarcobaleno.it

Per rimanere aggiornato iscriviti alla newsletter attraverso il sito, segui la pagina Facebook “Viaggi Arcobaleno Seriate” – “Viaggi Arcobaleno Orio” e il profilo Instagram di “Viaggi Arcobaleno”.