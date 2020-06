Mascherine obbligatorie all’aperto, in Lombardia potrebbe essere l’ultima settimana

In Lombardia, e quindi anche a Bergamo, potrebbe presto finire l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

L’ultima ordinanza di metà mese aveva infatti prorogato fino a martedì 30 giugno la disposizione anti-contagio: ma se i dati sulla progressione dell’epidemia di coronavirus dovesse confermare il trend in calo, il governatore Attilio Fontana potrebbe emettere una nuova ordinanza per trasformare “l’obbligo di indossare la mascherina” sempre in un “consiglio” o in una “raccomandazione”.

In settimana è previsto il via libera del comitato tecnico scientifico, dopodiché Fontana potrebbe fare una nuova ordinanza per modificare la precedente o, in alternativa, potrebbe semplicemente far scadere l’ordinanza in vigore: il divieto decadrebbe automaticamente.

A Palazzo Lombardia sono convinti che questo provvedimento abbia prodotto effetti determinanti sulla regressione del virus, ma è altrettanto vero che con l’arrivo di luglio il caldo ormai incombe e l’obbligo potrebbe rivelarsi un elemento pericoloso soprattutto per gli anziani.