Corsie alternate, allenamenti a distanza di sicurezza, mascherine: sono questi alcuni degli ingredienti che hanno caratterizzato la ripartenza dell’atletica bergamasca.

Dopo i drammatici momenti vissuti dalla nostra provincia, lo sport orobico è tornato a vivere ospitando nel pomeriggio di sabato 20 giugno il primo test in sicurezza in terra lombarda.

di 33 Galleria fotografica Ripartenza atletica leggera - Brusaporto 2020









Nonostante l’assenza del pubblico sugli spalti e le nuove norme imposte dai protocolli sanitari, gli atleti di casa nostra hanno avuto modo di testarsi dal vivo sulla pista di Brusaporto, vivendo nuovamente le emozioni offerte dalla competizione.

La mancata omologazione delle prestazioni non ha rallentato i giovani campioni che, impegnati su distanze inconsuete come i 150 e i 300 metri piani, hanno trovato nuovi stimoli in vista delle prossime gare.

A mettersi in luce nell’appuntamento organizzato da FIDAL Lombardia è stata Vittoria Fontana (Centro Sportivo Carabinieri) che ha sfiorato il record italiano di categoria sui 150 metri.

La 19enne varesina è tornata a disputare una prova agonistica dopo quasi un anno dall’infortunio al piede sinistro, fermando il cronometro in 17”4 nonostante il cronometraggio manuale e il forte vento contrario.

“Non posso negare di esser giunta qui per puntare al primato nazionale, purtroppo c’era molto vento che ho sentito sin da subito – ha sottolineato dopo il traguardo la campionessa europea Under 20 –. Sono comunque contenta visto che ho vissuto mesi difficili. Non mi sarei aspettata di concludere la mia stagione così dovendo saltare importanti appuntamenti come la Diamond League e gli Assoluti, ma non ho voluto accelerare i tempi”.

Si è concluso con un pareggio invece la doppia sfida fra le stelle dei 400 metri tricolori Vladimir Aceti e Edoardo Scotti.

Il portacolori delle Fiamme Gialle si è infatti imposto nel primo round in 16”10 bruciando sul rettilineo finale il collega dei Carabinieri, distante soltanto quattro centesimi.

Fra i due litiganti a godersela è stato l’ostacolista Chituru Ali (Cus Insubria Varese) che, a sorpresa, ha fermato le lancette dell’orologio in 15”80.

Il primatista nazionale Under 20 si è preso la rivincita sui 300 chiudendo le proprie fatiche in 32”98, trentadue centesimi meglio del finanziere brianzolo che si è avvicinato al proprio personale.

“Prima uscita parecchio strana dato che le norme impongono di aver le corsie alternate e non ci permettono di aver l’avversario vicino – ha spiegato il due volte campione continentale junior -. Arrivo da una settimana di carico quindi non sono arrivato all’appuntamento con l’obiettivo di far il tempo”.

Voglia di correre, ma anche grande emozione per Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atletica Arvedi) che, dopo il terzo posto nella distanza più breve, si è aggiudicata il confronto femminile.

Sotto lo sguardo attento del direttore tecnico Antonio La Torre e della mezzofondista Marta Zenoni, la campionessa nazionale di eptathlon ha terminato la kermesse in 39”10.

“Stamane era abbastanza agitata e arrivata al campo non vedevo di metter i chiodi. Il 150 non è andato proprio come volevo, mentre nei 300 ho pagato un po’ la vicinanza fra le gare anche se posso esser soddisfatta – ha confessato la 24enne cremonese -. Chiaramente tutti i giorni mi alleno per migliorarmi e ogni gara è un’occasione per raggiungere il record italiano. Iniziare a ottenere progressi in alcune discipline potrebbe portarmi un giorno a tagliare questo traguardo”.