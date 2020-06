Il giovane Montalbano, Robin Hood o Fuga da Reuma Park? La tv del 22 giugno

Per la prima serata in tv, lunedì 22 giugno RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il giovane Montalbano”. Andrà in onda l’episodio “Ferito a morte”. Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre. Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui…

Canale5 alle 21.30 proporrà il film “Robin Hood”. Riscrittura in chiave storica della leggenda di Robin Hood, arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone, divenuto poi una figura centrale del folklore britannico. Prendendo inizio dalla morte di Re Riccardo all’assedio del castello di Châlus Chabrol, il film segue le vicende che portarono Robin Hood a schierarsi e combattere contro i baroni inglesi e il nuovo re Giovanni.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Hawaii Five 0”. Andrà in onda l’episodio “Punti deboli”: la Five-0 deve indagare su una rapina a mano armata in una banca. Junior deve affrontare la sua ex fidanzata perché uno d ei rapinatori è il suo attuale compagno…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, c’è su RaiTre alle 21.20 “Le verità nascoste”; su Italia 1 alle 21.25 “Fuga da Reuma Park”; su La7 alle 21.15 “Fuga da Alcatraz”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Buon compleanno Mr. Grape”; su La5 alle 21.05 “Bounce”; su Iris alle 20.55 “Commando”; e su Italia2 alle 21.15 “Un milione di modi per morire nel west”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Marvel’s Daredevil”. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta di “Nessun dorma”. Massimo Bernardini ospita due grandi voci femminili: Tosca, artista dalla lunga carriera ricca di collaborazioni importanti, ed Eleonora Buratto, soprano tra i più affermati del panorama internazionale. Numerose esibizioni live, giovani musicisti e filmati sorprendenti animano il dibattito musicale di Nessun Dorma.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Se son rose fioriranno”: Julien, che ha altri progetti per il suo futuro, non vuole continuare a studiare ma il padre cerca di obbligarlo….

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Sei su Scherzi a parte” e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.