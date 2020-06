Lunedì mattina

Bergamo, il virologo Crisanti in Procura: “Alzano e zona rossa, risponderò tra 90 giorni”

Farà parte del pool voluto dal procuratore Maria Cristina Rota per far luce sulla situazione in Val Seriana: "Se all’ospedale di Schiavonia avessimo fatto come ad Alzano, sarebbe stata una strage"