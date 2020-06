“Bella e vincente, gioca il calcio del futuro: l’Atalanta è la fidanzata di tutti gli italiani”

Sono parole d’amore vere e proprie quelle che Marcello Lippi regala, ancora una volta, all’Atalanta.

Il tecnico campione del mondo nel 2006 ha commentato la ripresa del campionato su Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. E non ha perso occasione per celebrare i nerazzurri di Gasperini: “Auguriamoci che l’Atalanta possa essere la rivelazione della Champions League, io e tutti gli sportivi italiani ci siamo innamorati di questa squadra – ha dichiarato -. L’Atalanta è diventata la fidanzata degli italiani: per come lavora, si organizza, per come sceglie i calciatori, per come gioca. È bella da vedere”.

Marcello Lippi, viareggino classe 1948

“Perché non dovrebbe essere la rivelazione della Champions? Meglio di qualsiasi altra italiana interpreta il calcio internazionale di oggi, e somiglia a squadre tipo Liverpool – ha continuato il tecnico viareggino -. Atalanta-Lazio? Tutte le partite sono determinanti, visto che manca poco alla fine. Non ancora decisive, magari, ma importanti”.

“Gasperini e Juric? L’Atalanta si avvicina al calcio del futuro – ha spiegato Lippi -, aggressivo e propositivo; il Verona è una mini-Atalanta, non come importanza della città ma come tipo di calcio”.