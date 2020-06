Andrea Compagnucci (Fondazione Donizetti): è responsabile marketing in Fondazione Arena di Verona

Una promozione in tutti i sensi per Andrea Compagnucci, 40 anni, marchigiano, da tempo responsabile marketing & fund raising per lo Sferisterio di Macerata (teatro all’aperto nel centro storico marchigiano dove vengono ospitati gli eventi lirici) e dal 2015 della Fondazione Teatro Donizetti è il nuovo responsabile Marketing in Fondazione Arena.

Compagnucci sarà consulente anche della parte fundraising (raccolta fondi) della Fondazione per due anni. A Bergamo manterrà il suo ruolo all’interno della Fondazione Teatro Donizetti.