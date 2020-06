“Ricordo e gratitudine. Sentimenti che ieri (domenica 21 giugno ndr) ci hanno ancora una volta fatto sentire comunità, in una giornata speciale e di grande emozione, nella sua semplicità. Con lo stesso spirito di coesione e solidarietà lavoriamo senza paura per il futuro della nostra amata città. W Alzano sempre”.

Con queste parole il Comune di Alzano Lombardo è voluto tornare sulla giornata di commemorazione di domenica, durante la quale sono state ricordate le vittime del Covid e ringraziate tutte le persone, gli enti e le istituzioni che si sono battute in prima linea nella lotta alla pandemia.

di 19 Galleria fotografica Alzano ricorda, Alzano ringrazia









Primo appuntamento alle 18 quando allo stadio Pesenti Pigna i sacerdoti delle parrocchie di Alzano hanno concelebrato la messa dedicata alle 139 vittime alzanesi del Coronavirus.

Dalla funzione religiosa alla cerimonia civile, alle 20.30 di fronte al palazzo comunale: un Consiglio straordinario per dire grazie a tutti i volontari che si sono spesi in prima persona per combattere l’emergenza.

Tutto è stato trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Comune, con la giornata che si è chiusa con il concerto al pianoforte di Gabriele Rota.