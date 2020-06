Zapata ci mette il fisico, Gosens la velocità; a Gomez manca solo il gol

GOLLINI 7,5: Gli esperti affermano che la sosta nuoce di più al portiere. A Gollini deve fare bene, sirene inglesi comprese, tanto da ripresentarsi con due interventi miracolosi, 43’ su Berardi e 45’ su Caputo. Sontuoso su Defrel al 10’ del secondo tempo.

DIJMSITI 6,5: Sblocca il risultato. Grande chiusura su Caputo all’inizio ripresa. Difensore eclettico da prestazione solida ovunque lo metti.

TOLOI (Dal 40’ st) S.V.

CALDARA 7: Il tempo, quello di oggi, si muove in una direzione, i ricordi in un’altra. Fresco papà, il futuro è di nuovo arrivato con la maglia nerazzurra. Decisivo con l’assist di testa per il primo gol di Dijmsiti, si propone più volte nelle ripartenze come piace a Gasp. Un solo errore al 10’ del primo tempo al quale rimedia super Gollini.

PALOMINO 6: A sinistra soffre più del dovuto Berardi. Diffidato, sembra preoccupato di non incorrere nel giallo.

HATEBOER 6,5: Boga si presenta come il Freccia Rossa, finisce come il locale per Reggio Emilia. Merito di capotreno Hateboer che sulla destra inserisce il suo passo.

FREULER 6,5: Gestione oculata della palla e del ritmo partita. Non spreca inutili corse che inducono Gasp al cambio.

MALINOVOSKY (Dal 23’ st) S.V.

DE ROON 7: La sosta lo ha ricaricato, si presenta brillante e preciso nei passaggi. Non rischia mai niente, mantenendo fin dall’inizio una posizione di saggia copertura ad impedire le ripartenze del Sassuolo.

GOSENS 7,5: Corsa mostruosa che ci fa dire che ha passato la sosta a scattare, nei corridoi di casa. Imprendibile, dalla sua parte tutte le azioni più importanti. Ci mette la faccia nel rimpallo che Var e Chitti vedono di mano. Lui che da varo panzer non lo alza mai.

CASTAGNE (Dal 23’ st) S.V.

PASALIC 6,5: Unico neo il giallo che al 39’, per una entrata fuori tempo, gli costa la prossima gara con la Lazio. Preciso, tenta più volte inserimenti.

GOMEZ 7: Veste i panni di Ilicic prendendo la posizione sulla destra. Gioca per la squadra senza disdegnare il passo per entrare in area e andare al gol, che l’accoppiate Var-Chiffi gli toglie.

COLLEY (Dal 44’ st) S.V.

ZAPATA 7: Strapotere fisico che mette in ripetuta difficoltà la difesa del Sassuolo. Doppietta da incorniciare per tempismo e lucidità in zona gol.

MURIEL (Dal 23’ st) S.V.

GASPERINI 7: Per quelli che hanno visto il calcio di Helenio Herrera (parliamo dell’Inter anni ’60), senza che il Gasp ne prenda cappello, voilà esasperante la perfetta reincarnazione. Prudente con tre centrali difensivi rinuncia a Toloi, presenta una squadra già brillante che spegne ben presto il sorriso a De Zerbi. Il pelo nell’uovo, nemmeno tanto da sottovalutare rimangono le ben sette nitide occasioni lasciate al Sassuolo. L’uno contro uno, rischio da valutare in previsione Lazio specie se Gollini, torna normale. Il silenzio surreale lo tradisce costandogli una espulsione altrettanto surreale (avrebbe urlato “Lasciatelo arbitrare” a difesa di Chiffi contro la Var ), sul risultato blindato del 4-0.