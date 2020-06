Sky trasmette Atalanta-Sassuolo: la tv del 21 giugno

Dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus, riparte il campionato. Domenica 21 giugno alle 19.30 si disputerà la partita tra Atalanta e Sassuolo: il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

In prima serata, su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la fiction “Non dirlo al mio capo”. Andranno in onda due episodi dal titolo “La vita che verrà” e “Premio e punizione”. Nel primo, la vita che verrà: Enrico viene aggredito perché lo studio difende una banca colpevole di aver affamato i propri clienti. Romeo è finalmente tornato a scuola ma Mia sembra quasi evitarlo Lisa, alla festa, ha lasciato il numero a “qualche” uomo di troppo… Enrico è geloso, mentre Marta la spinge a dare una possibilità agli spasimanti. Gli appuntamenti sono un disastro ma un incontro molto speciale è dietro l’angolo…

Nel secondo, in studio arriva la severissima madre di Marta, Elda, accusata per la frattura di una allieva della sua scuola di danza. Intanto Romeo arriva a scuola accompagnato dalla bella Greta , e a Mia non va giù. Nel frattempo Lisa, speranzosa, lascia il suo numero a Fabrizio. Ma tutto sembra remarle contro.

Su Canale5 alle 21.10 l’appuntamento è con “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso

RaiDue alle 21.05 trasmetterà il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio intitolato “Sirene”: la squadra indaga sulla morte di una affermata venditrice di una società di Multilevel Marketing e scopre che i vertici dell’azienda riciclano denaro sporco per un’organizzazione criminale di Detroit…

Su La7 alle 20.35 sarà la volta di “Non è L’Arena – Best”, condotto da Massimo Giletti

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Oltre la notte”; su Rete4 alle 21.25 “Il miglio verde”; su Italia 1 alle 21.30 “Una notte da leoni 3”; su Rai4 alle 21.20 “Insidious – L’ultima chiave”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La tela dell’assassino”; su La5 alle 21.05 “Passioni pericolose”; su Iris alle 20.35 “Il club degli imperatori”; su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con il concerto dell’Osn Gardner – Antonacci”. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Edward Gardner, esegue musiche di Leos Janacek, Hector Berlioz e Gustav Mahler. Mezzosoprano Anna Caterina Antonacci.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Emigratis” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: quarantena”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.